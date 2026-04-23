ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

День ангела 23 квітня: кого та як вітати з іменинами

23 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 23 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 23 квітня

23 квітня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Афанасія, Валерія, Георгія, Івана, Олександру, Софію.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві нерішучий, сором’язливий. В дорослому віці стає акуратним, працьовитим.

Афанасій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає скромним, старанним.

Валерій — латинське коріння, тлумачиться як «здоровий». В дитинстві завзятий, наполегливий. В дорослому віці стає оптимістичним, життєлюбним.

Георгій (Юрій) — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві енергійний, яскравий. В дорослому віці стає жартівливим, доброзичливим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, чемний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві енергійна, рухлива. В дорослому віці стає впевненою в собі, вольовою.

Софія — давньогрецьке походження, означає «мудрість». В дитинстві відповідальна, наполеглива. В дорослому віці стає активною, цілеспрямованою.

День ангела 23 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від усього злого, додає сил у важкі моменти та надихає на добрі вчинки. Бажаю миру в серці, світла в душі та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе найкращими дорогами життя, допомагає знаходити правильні рішення і завжди підставляє крила у моменти сумнівів. Гармонії тобі, любові та щасливих подій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник завжди буде поряд і береже тебе від тривог, людей і ситуацій, що можуть зламати. Хай у твоєму житті буде більше світла, тепла, щирих людей і добрих новин.

***

З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій ангел завжди тихо й непомітно спрямовував тебе до щастя, додавав впевненості та сили, коли це потрібно, і наповнював кожен день вірою у краще. Нехай життя буде спокійним і щедрим на добро.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм захистом, дарує спокій у душі, натхнення в серці та удачу в справах. Бажаю тобі щасливої долі та здійснення найзаповітніших мрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie