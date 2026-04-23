День ангела 23 квітня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 23 квітня

23 квітня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Афанасія, Валерія, Георгія, Івана, Олександру, Софію.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві нерішучий, сором’язливий. В дорослому віці стає акуратним, працьовитим.

Афанасій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає скромним, старанним.

Валерій — латинське коріння, тлумачиться як «здоровий». В дитинстві завзятий, наполегливий. В дорослому віці стає оптимістичним, життєлюбним.

Георгій (Юрій) — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві енергійний, яскравий. В дорослому віці стає жартівливим, доброзичливим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, чемний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві енергійна, рухлива. В дорослому віці стає впевненою в собі, вольовою.

Софія — давньогрецьке походження, означає «мудрість». В дитинстві відповідальна, наполеглива. В дорослому віці стає активною, цілеспрямованою.

День ангела 23 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від усього злого, додає сил у важкі моменти та надихає на добрі вчинки. Бажаю миру в серці, світла в душі та радості в кожному дні.

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе найкращими дорогами життя, допомагає знаходити правильні рішення і завжди підставляє крила у моменти сумнівів. Гармонії тобі, любові та щасливих подій.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник завжди буде поряд і береже тебе від тривог, людей і ситуацій, що можуть зламати. Хай у твоєму житті буде більше світла, тепла, щирих людей і добрих новин.

З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій ангел завжди тихо й непомітно спрямовував тебе до щастя, додавав впевненості та сили, коли це потрібно, і наповнював кожен день вірою у краще. Нехай життя буде спокійним і щедрим на добро.

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм захистом, дарує спокій у душі, натхнення в серці та удачу в справах. Бажаю тобі щасливої долі та здійснення найзаповітніших мрій.