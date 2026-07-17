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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

День ангела 23 липня: кого та як вітати з іменинами

23 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 23 липня

Який день ангела 23 липня / © Pixabay

Хто святкує день ангела 23 липня

23 липня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Віталія, Трохима, Федора, Ганну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві відважний, цілеспрямований. В дорослому віці стає гордим і незалежним.

Віталій — латинське ім’я, перекладається як «повний життя». В дитинстві радісний, енергійний. В дорослому віці стає імпульсивним, доброзичливим.

Трохим — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «годувальник». В дитинстві вміє постояти за себе, часто неслухняний. В дорослому віці стає імпульсивним.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві тихий, жіночний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві добра, спокійна. В дорослому віці стає працьовитою.

День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого та дарує мир, щастя й натхнення.

***

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, удачі в кожному дні та Божого благословення.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде сповнене світла, добра, щирих людей і радісних моментів, а ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом.

***

Зі святом! Нехай твій ангел завжди захищає тебе, допомагає здійснювати мрії та наповнює серце вірою, любов’ю і надією.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю гармонії, щастя, достатку, міцного здоров’я та Божої опіки на кожному кроці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
20
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