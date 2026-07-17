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День ангела 23 липня: кого та як вітати з іменинами
23 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 23 липня
23 липня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Віталія, Трохима, Федора, Ганну.
Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві відважний, цілеспрямований. В дорослому віці стає гордим і незалежним.
Віталій — латинське ім’я, перекладається як «повний життя». В дитинстві радісний, енергійний. В дорослому віці стає імпульсивним, доброзичливим.
Трохим — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «годувальник». В дитинстві вміє постояти за себе, часто неслухняний. В дорослому віці стає імпульсивним.
Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві тихий, жіночний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві добра, спокійна. В дорослому віці стає працьовитою.
День ангела 23 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого та дарує мир, щастя й натхнення.
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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, удачі в кожному дні та Божого благословення.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде сповнене світла, добра, щирих людей і радісних моментів, а ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом.
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Зі святом! Нехай твій ангел завжди захищає тебе, допомагає здійснювати мрії та наповнює серце вірою, любов’ю і надією.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю гармонії, щастя, достатку, міцного здоров’я та Божої опіки на кожному кроці.