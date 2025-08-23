- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 23 серпня: кого та як вітати з іменинами
23 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 23 серпня
23 серпня 2025 року привітайте з іменинами Єфрема, Івана, Миколу, Павла.
Єфрем — давньоєврейське походження, означає “плідний”. В дитинстві неговіркий, нікому не довіряє. В дорослому віці стає дружелюбний, завжди досягає успіху в справах.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві дружелюбний, гордовитий. В дорослому віці стає впевненим у собі, відданим другом.
Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві чуйний, завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає достатньо мужнім, щоб постояти за себе.
День ангела 23 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, оберігав від усіх негараздів і наповнював життя світлом, теплом та гармонією. Нехай кожен день приносить радість, а серце відчуває щастя та спокій.
***
З Днем ангела! Бажаю тобі безмежного щастя, міцного здоров’я і натхнення у всьому. Нехай ангел завжди веде тебе вірним шляхом, допомагає робити правильний вибір і дарує душевний спокій.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе від смутку і біди, надихає на добрі справи та наповнює життя світлом, любов’ю та гармонією. Бажаю щирих посмішок і тепла в серці кожного дня.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у складні моменти і допомагав знаходити радість у дрібницях. Нехай життя буде сповнене світла, добробуту та гармонії, а душа — спокою й любові.
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає тебе від негараздів, наповнює серце впевненістю та радістю, а кожен день дарує нові можливості для щастя і гармонії.