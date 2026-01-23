ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

День ангела 23 січня: кого та як вітати з іменинами

23 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 23 січня, день ангела

Який сьогодні, 23 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 23 січня

23 січня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Геннадія, Івана, Федора, Катерину.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві охайний, спокійний. В дорослому віці стає оптимістичним, має добре розвинену інтуїцію.

Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «син Гермеса». В дитинстві привертає до себе увагу, надійний друг. В дорослому віці стає вмілим маніпулятором, зайво метушливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає рішучим і цілеспрямованим.

Катерина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вічно чиста». В дитинстві рухлива, любить читати. В дорослому віці стає активною, прагне до благородних вчинків.

День ангела 23 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 23 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня ніжно веде тебе правильним шляхом, оберігає від тривог і наповнює серце спокоєм, вірою та добробутом.

**

Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч — у радості й у випробуваннях, підтримував, надихав і дарував світло навіть у найпохмуріші миті.

***

У день ангела бажаю тобі внутрішньої гармонії, тепла в душі та впевненості в кожному кроці. Нехай твій небесний захисник завжди підказує правильні рішення й береже від усього лихого.

***

З днем ангела! Нехай твій охоронець тихо шепоче слова підтримки, допомагає здійснювати мрії та наповнює життя добрими зустрічами, щирими емоціями й світлою надією.

***

Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай небесна опіка буде відчутною щодня, серце — відкритим для добра, а доля — щедрою на щастя, любов і спокій.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie