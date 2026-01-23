День ангела 23 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 23 січня, день ангела / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 23 січня

23 січня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Геннадія, Івана, Федора, Катерину.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві охайний, спокійний. В дорослому віці стає оптимістичним, має добре розвинену інтуїцію.

Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «син Гермеса». В дитинстві привертає до себе увагу, надійний друг. В дорослому віці стає вмілим маніпулятором, зайво метушливим.

Реклама

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає рішучим і цілеспрямованим.

Катерина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вічно чиста». В дитинстві рухлива, любить читати. В дорослому віці стає активною, прагне до благородних вчинків.

День ангела 23 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня ніжно веде тебе правильним шляхом, оберігає від тривог і наповнює серце спокоєм, вірою та добробутом.

Реклама

**

Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч — у радості й у випробуваннях, підтримував, надихав і дарував світло навіть у найпохмуріші миті.

***

У день ангела бажаю тобі внутрішньої гармонії, тепла в душі та впевненості в кожному кроці. Нехай твій небесний захисник завжди підказує правильні рішення й береже від усього лихого.

Реклама

***

З днем ангела! Нехай твій охоронець тихо шепоче слова підтримки, допомагає здійснювати мрії та наповнює життя добрими зустрічами, щирими емоціями й світлою надією.

***

Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай небесна опіка буде відчутною щодня, серце — відкритим для добра, а доля — щедрою на щастя, любов і спокій.