День ангела 23 січня: кого та як вітати з іменинами
23 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 23 січня
23 січня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Геннадія, Івана, Федора, Катерину.
Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві охайний, спокійний. В дорослому віці стає оптимістичним, має добре розвинену інтуїцію.
Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «син Гермеса». В дитинстві привертає до себе увагу, надійний друг. В дорослому віці стає вмілим маніпулятором, зайво метушливим.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.
Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає рішучим і цілеспрямованим.
Катерина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вічно чиста». В дитинстві рухлива, любить читати. В дорослому віці стає активною, прагне до благородних вчинків.
День ангела 23 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня ніжно веде тебе правильним шляхом, оберігає від тривог і наповнює серце спокоєм, вірою та добробутом.
Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч — у радості й у випробуваннях, підтримував, надихав і дарував світло навіть у найпохмуріші миті.
У день ангела бажаю тобі внутрішньої гармонії, тепла в душі та впевненості в кожному кроці. Нехай твій небесний захисник завжди підказує правильні рішення й береже від усього лихого.
З днем ангела! Нехай твій охоронець тихо шепоче слова підтримки, допомагає здійснювати мрії та наповнює життя добрими зустрічами, щирими емоціями й світлою надією.
Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай небесна опіка буде відчутною щодня, серце — відкритим для добра, а доля — щедрою на щастя, любов і спокій.