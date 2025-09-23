День ангела 23 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 23 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 23 вересня

23 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Івана, Миколу, Петра, Іраїду, Раїсу.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві яскравий, веселий. В дорослому віці стає наполегливим, працьовитим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, ціленаправленим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний, дружелюбний. В дорослому віці стає привітним і доброзичливим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві слухняний, ввічливий. В дорослому віці стає емоційно вразливим, любить порядок.

Іраїда — давньогрецьке ім’я, перекладається як “богиня”. В дитинстві зухвала хуліганка. В дорослому віці стає відповідальною і самодостатньою.

Раїса — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “легковажна”. В дитинстві спокійна, доброзичлива. В дорослому віці стає організованою натурою, працьовитою.

День ангела 23 вересня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твоє серце, дарує душевний спокій і надихає на добрі справи. Бажаю світла, радості та щасливих моментів щодня.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає долати труднощі та наповнює життя любов’ю, теплом і гармонією.

***

Сердечно вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від бід і печалей, дарував віру у себе та у свої сили, а життя було сповнене яскравих миттєвостей і радості.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель буде завжди поруч, підтримує у важкі моменти та надихає на великі й добрі справи. Бажаю здоров’я, миру в душі та гармонії у серці.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав твою дорогу, наповнював дні щастям і світлом, а життя було сповнене тепла, любові та добробуту.