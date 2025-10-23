ТСН у соціальних мережах

День ангела 23 жовтня: кого та як вітати з іменинами

23 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 23 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 23 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 23 жовтня

23 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Гната, Максима, Миколу, Олександра, Якова, Єфросинію.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає дружелюбним, комунікабельним.

Гнат — латинське ім’я, перекладається як “вогненний”. В дитинстві має вибуховий характер. В дорослому віці стає розсудливим, загадковим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як “найвеличніший”. В дитинстві веселий, рухливий. В дорослому віці стає працьовитим, впевненим у собі.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, щирим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, чесний. В дорослому віці стає працьовитим, вміє подобатися жінкам.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “наступати по п’ятах”. В дитинстві стриманий, любить, коли ним захоплюються. В дорослому віці стає дружелюбним, добрим.

Єфросинія — давньогрецьке походження, означає “радість”. В дитинстві відповідальна, наполеглива. В дорослому віці стає жіночною і чарівливою.

День ангела 23 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 23 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе, дарує світло і тепло душі, а життя буде сповнене радості, добра і гармонії. Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений щастям і натхненням!

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди веде тебе вірним шляхом, оберігає від негараздів і дарує спокій серцю. Бажаю здоров’я, щирих усмішок і безмежного добробуту!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, допомагав у складних моментах і дарував силу, віру та надію. Нехай життя буде світлим, яскравим і щедрим на радість!

***

З Днем ангела! Нехай ангел завжди оберігає твої думки, слова і вчинки, надихає на добрі справи і приносить у життя щастя, любов та гармонію. Бажаю тепла в серці і світла на кожен день!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець дарує тобі мир, сили для здійснення мрій і натхнення на кожен день. Бажаю щасливих моментів, добробуту і незмінної радості у серці!

