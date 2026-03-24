День ангела 24 березня: кого та як вітати з іменинами

24 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 24 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 24 березня

24 березня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Захара, Степана, Петра, Якова.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві допитливий, охайний. В дорослому віці стає турботливим, вірним.

Захар — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Господь згадав». В дитинстві безкорисливий, щедрий. В дорослому віці стає гордим, серйозним.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві легкий в спілкуванні, впевнений в своїх здібностях. В дорослому віці стає потайливим, спокійним.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві ніжний, чуйний. В дорослому віці стає самостійним, ніколи не слухає чужих порад.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як «наступати по п’ятах». В дитинстві доброзичливий, любить пригоди. В дорослому віці стає дружелюбним, добрим.

День ангела 24 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде світлими дорогами життя. Бажаю внутрішнього спокою, гармонії в душі та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у серці завжди живе віра, любов і надія.

***

З Днем твого небесного покровителя! Нехай ангел ніжно торкається твоєї долі, захищає від усього лихого й наповнює кожен день добром. Бажаю щирих людей поруч, радості в кожній миті та світла, яке ніколи не згасає у твоєму житті.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть за плечима, допомагає приймати правильні рішення й дарує сили рухатися вперед. Бажаю тепла, затишку, душевної рівноваги та великого людського щастя.

***

У цей особливий день бажаю, щоб твій ангел завжди вів тебе правильним шляхом, оберігав від тривог і дарував натхнення. Нехай життя буде наповнене добром, любов’ю та приємними несподіванками, а серце — світлом і радістю.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесна опіка завжди буде над тобою, захищаючи від усього недоброго. Бажаю щирих посмішок, гармонії в душі, впевненості у завтрашньому дні та тепла, яке зігріває навіть у найпохмуріші моменти.

