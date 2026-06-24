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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 червня: кого та як вітати з іменинами

24 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 24 червня, день ангела

Який сьогодні, 24 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 24 червня

24 червня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Івана, Микиту, Якова.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві вольовий, сміливий. В дорослому віці стає відповідальним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві вміє співчувати, добрий. В дорослому віці стає турботливим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві енергійний, самовпевнений. В дорослому віці стає довірливим.

День ангела 24 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 24 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, підтримує у хвилини сумнівів і дарує внутрішній спокій. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець із небес веде тебе світлою дорогою життя, допомагає приймати правильні рішення та дарує віру в себе. Нехай у серці завжди живе любов, а в душі — гармонія.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний заступник завжди був поруч, захищаючи від негараздів і наповнюючи життя добром. Нехай здійснюються мрії, а кожен день приносить нові можливості та щасливі миті.

***

Зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він завжди тихо стоїть за твоєю спиною, відводячи біди й даруючи впевненість у завтрашньому дні. Бажаю тепла, любові, натхнення та щасливих подій у житті.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник береже тебе у всіх життєвих обставинах, наповнює серце світлом і надією. Бажаю, щоб кожен день був сповнений добра, радості та душевного спокою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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