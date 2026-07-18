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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 липня: кого та як вітати з іменинами

24 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 24 липня

Який день ангела 24 липня / © Pixabay

Хто святкує день ангела 24 липня

24 липня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Бориса, Гліба, Давида, Івана, Миколу, Романа, Христину.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «світанок». В дитинстві впертий, пустотливий. В дорослому віці стає замріяним, активним.

Борис — давньоперсидське ім’я, перекладається як «спадкоємець». В дитинстві наполегливий, веселий. В дорослому віці стає харизматичним, принциповим.

Гліб — давньоскандинавське коріння, тлумачиться як «улюбленець Бога». В дитинстві надійний, честолюбний. В дорослому віці стає тактовним, м’яким.

Давид — давньоєврейське походження, означає «улюблений». В дитинстві відкритий, дружелюбний. В дорослому віці стає прагматичним, впевненим у собі.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає рішучим, щирим.

Роман — латинське походження, означає «римський громадянин». В дитинстві імпульсивний, схильний до ліні. В дорослому віці стає життєлюбним, консервативним.

Христина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «християнка». В дитинстві яскрава, емоційна. В дорослому віці стає зарозуміла, любить компліменти.

День ангела 24 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 24 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, щастя та мир.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди були радість, любов, добрі люди поруч і підтримка твого ангела-охоронця.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить нові можливості, тепло в серці та благословення небес.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди веде правильним шляхом, захищає від негараздів і допомагає здійснювати мрії.

***

З Днем ангела! Бажаю світла, душевного спокою, міцного здоров’я, щасливих моментів і Божої опіки на кожному кроці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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