День ангела 24 листопада: кого та як вітати з іменинами

24 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 24 листопада, день ангела

Який сьогодні, 24 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 24 листопада

24 листопада 2025 року привітайте з іменинами Григорія, Євгена, Івана, Марка, Михайла, Олександра, Олексія, Катерину.

Григорій — давньогрецьке походження, означає “бадьорий”. В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає імпульсивним.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благородний”. В дитинстві врівноважений, позитивний. В дорослому віці стає делікатним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві прагне уваги від батьків, лідер. В дорослому віці стає комунікабельним.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві щирий, добрий. В дорослому віці стає працьовитим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві доброзичливий, енергійний. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Катерина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вічно чиста”. В дитинстві любить читати і активні ігри. В дорослому віці стає рішучою.

День ангела 24 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 24 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів і дарував радість, мир у душі та щасливі миті в кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець надихає на добрі справи, захищає від печалі та неприємностей, а серце наповнює світлом, теплом і щирим щастям.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб життя було сповнене гармонії та добробуту, а твій ангел завжди підказував правильні рішення і оберігав від усього злого.

***

З іменинами! Нехай ангел завжди поруч, дарує підтримку у важкі хвилини, оберігає здоров’я, приносить удачу і допомагає знаходити радість у кожному дні.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували любов, добробут і гармонія, а твій ангел-охоронець підтримував у всіх починаннях і оберігав від неприємностей.

