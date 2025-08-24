День ангела 24 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 24 серпня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 24 серпня

24 серпня 2025 року привітайте з іменинами Арсенія, Георгія, Петра.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає хорошим сім’янином, рішучим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві добрий, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає дружелюбним, хорошим товаришем.

Реклама

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, темпераментний. В дорослому віці стає впевненим у собі, часто наївним веселуном.

День ангела 24 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронець завжди оберігає тебе від усього лихого, наповнює серце радістю та натхненням, а кожен день приносить теплі зустрічі, щасливі миті та відчуття внутрішнього спокою.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, підтримував у складні моменти та надихав на добрі вчинки. Нехай у твоєму житті панують гармонія, щастя і добробут, а серце ніколи не знало тривог.

Реклама

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде правильним шляхом, оберігає від негараздів і надихає на нові звершення. Бажаю здоров’я, радості, гармонії у душі та тепла у серці.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя завжди було під захистом ангела-хранителя, а в серці жила віра, надія та любов. Нехай кожен день дарує світлі миті, щирі усмішки та добрі справи, які роблять душу щасливою.

Реклама

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій, мудрість і внутрішню силу. Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, добробутом, гармонією та щастям у кожному моменті.