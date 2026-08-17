День ангела 24 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який 24 серпня день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 24 серпня

24 серпня 2026 року привітайте з іменинами Арсенія, Георгія, Петра.

Арсеній — вірменське походження, означає «лелека». В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає винахідливим, амбітним.

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Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві добрий, порядний. В дорослому віці стає жартівником, доброзичливим.

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Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний, боязкий. В дорослому віці стає впевненим у собі, працьовитим.

День ангела 24 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я та душевний спокій.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю світлих думок, щасливих моментів, любові та Божого благословення на кожному кроці.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде до добра.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

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Щасливого Дня ангела! Нехай життя буде наповнене теплом, щирими людьми та приємними подіями.

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