ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 січня: кого та як вітати з іменинами

24 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 24 січня, день ангела

Який сьогодні, 24 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 24 січня

24 січня 2026 року привітайте з іменинами Дениса Івана, Миколу, Павла, Тимофія, Ксенію.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісію”. В дитинстві непосидючий, рухливий. В дорослому віці стає оптимістичним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, м’який. В дорослому віці стає рішучим.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Тимофій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “прославляє Бога”. В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає енергійним.

Ксенія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “чужинка”. В дитинстві чутлива, але холоднокровна. В дорослому віці стає самостійною.

День ангела 24 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 24 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе, дарує спокій, радість і віру у найкраще. Бажаю тепла в серці, світла на душі та щасливих моментів кожного дня.

***

З днем ангела! Хай твій янгол завжди поруч підтримає у складні хвилини, надихне на добрі вчинки та оберігає від усіх негараздів. Бажаю міцного здоров’я, щирих усмішок і добробуту у всьому.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом і гармонією, а ангел-охоронець оберігає від біди та супроводжує у всіх починаннях. Бажаю радості у серці, любові навколо і миру в душі.

***

З днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений теплом, усмішками та гармонією. Хай ангел завжди веде тебе вірним шляхом, оберігає від тривог і наповнює життя яскравими, щасливими моментами.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол завжди був поруч, надихав на добрі справи та оберігав твоє серце. Нехай життя дарує лише радість, добробут і любов, а кожен день приносить нові приємні сюрпризи.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie