День ангела 24 січня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 24 січня

24 січня 2026 року привітайте з іменинами Дениса Івана, Миколу, Павла, Тимофія, Ксенію.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісію”. В дитинстві непосидючий, рухливий. В дорослому віці стає оптимістичним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, м’який. В дорослому віці стає рішучим.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Тимофій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “прославляє Бога”. В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає енергійним.

Ксенія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “чужинка”. В дитинстві чутлива, але холоднокровна. В дорослому віці стає самостійною.

День ангела 24 січня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає тебе, дарує спокій, радість і віру у найкраще. Бажаю тепла в серці, світла на душі та щасливих моментів кожного дня.

***

З днем ангела! Хай твій янгол завжди поруч підтримає у складні хвилини, надихне на добрі вчинки та оберігає від усіх негараздів. Бажаю міцного здоров’я, щирих усмішок і добробуту у всьому.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом і гармонією, а ангел-охоронець оберігає від біди та супроводжує у всіх починаннях. Бажаю радості у серці, любові навколо і миру в душі.

***

З днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений теплом, усмішками та гармонією. Хай ангел завжди веде тебе вірним шляхом, оберігає від тривог і наповнює життя яскравими, щасливими моментами.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол завжди був поруч, надихав на добрі справи та оберігав твоє серце. Нехай життя дарує лише радість, добробут і любов, а кожен день приносить нові приємні сюрпризи.