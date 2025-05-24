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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 травня: кого та як вітати з іменинами

24 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 24 травня, день ангела

Який сьогодні, 24 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 24 травня

24 травня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Степана, Феодора.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві простий, добрий. В дорослому віці стає відданим, товариським.

Феодор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “божественний дар”. В дитинстві любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає енергійним, чесним і відкритим.

День ангела 24 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 24 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає і веде по життю. Бажаю світла, радості і душевного спокою. Нехай кожен день наповнюється теплом, любов’ю і добротою, а всі задуми легко здійснюються.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи від негараздів і наповнюючи серце вірою та надією. Бажаю міцного здоров’я, щастя в родині і безмежного натхнення у всіх починаннях.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує гармонія, а ангел завжди підтримає у складні моменти. Бажаю тепла душі, ясності думок і щасливих миттєвостей кожного дня.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб небесний захисник оберігав тебе від усіх негараздів, дарував мудрість і натхнення. Нехай твоє серце завжди наповнюється світлом, а життя буде багате на приємні сюрпризи.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець не залишає тебе ні на мить, допомагаючи йти дорогою добра і любові. Бажаю щастя, миру в душі і здійснення найзаповітніших мрій. Будь завжди під Божим захистом!

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Дата публікації
Кількість переглядів
67
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