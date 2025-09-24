ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 вересня: кого та як вітати з іменинами

24 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 24 вересня, день ангела

Який сьогодні, 24 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 24 вересня

24 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Василя, Віталія, Владислава, Давида, Павла, Сергія, Степана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві енергійний, наполегливий. В дорослому віці стає оптимістичним, великодушним.

Антон — латинське ім’я, перекладається як “вступати в бій”. В дитинстві активний, мужній. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає душевним, оптимістом.

Віталій — латинське походження, означає “повний життя”. В дитинстві імпульсивний, активний. В дорослому віці стає хитрим, інколи лінивим.

Владислав — старослов’янське ім’я, перекладається як “володіти славою”. В дитинстві наполегливий, чарівний. В дорослому віці стає відповідальним, не любить упередженості.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає дружелюбним, відкритим.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає допитливим, має добре розвинену інтуїцію.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві ввічливий, вихований. В дорослому віці стає добродушним, комунікабельним.

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди оберігав тебе від біди, дарував спокій і радість у кожному дні, а серце наповнювалося теплом і світлом. Нехай удача супроводжує всі твої починання, а добрі люди завжди будуть поруч.

***

З днем ангела! Нехай твої крила охоронця завжди будуть міцними, а душа — легкою й щасливою. Бажаю здоров’я, натхнення, гармонії в житті та здійснення найсокровенніших бажань. Хай кожен день дарує нові радощі та приємні сюрпризи.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало шлях, оберігало від суму і неприємностей. Нехай життя дарує лише щасливі миті, серце співає від радості, а душа відчуває спокій і впевненість у майбутньому.

***

З днем ангела! Хай твій небесний охоронець оберігає тебе у всьому: у справах, у мріях, у серцевих справах. Бажаю гармонії, щирих друзів, щасливих моментів і світлих думок. Нехай кожен день приносить добробут і тепло в твоє життя.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Хай ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю міцного здоров’я, радості у серці, любові та світла на кожному кроці твого життєвого шляху.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie