День ангела 24 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 24 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 24 вересня

24 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Василя, Віталія, Владислава, Давида, Павла, Сергія, Степана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві енергійний, наполегливий. В дорослому віці стає оптимістичним, великодушним.

Антон — латинське ім’я, перекладається як “вступати в бій”. В дитинстві активний, мужній. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає душевним, оптимістом.

Віталій — латинське походження, означає “повний життя”. В дитинстві імпульсивний, активний. В дорослому віці стає хитрим, інколи лінивим.

Владислав — старослов’янське ім’я, перекладається як “володіти славою”. В дитинстві наполегливий, чарівний. В дорослому віці стає відповідальним, не любить упередженості.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає дружелюбним, відкритим.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає допитливим, має добре розвинену інтуїцію.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві ввічливий, вихований. В дорослому віці стає добродушним, комунікабельним.

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди оберігав тебе від біди, дарував спокій і радість у кожному дні, а серце наповнювалося теплом і світлом. Нехай удача супроводжує всі твої починання, а добрі люди завжди будуть поруч.

***

З днем ангела! Нехай твої крила охоронця завжди будуть міцними, а душа — легкою й щасливою. Бажаю здоров’я, натхнення, гармонії в житті та здійснення найсокровенніших бажань. Хай кожен день дарує нові радощі та приємні сюрпризи.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало шлях, оберігало від суму і неприємностей. Нехай життя дарує лише щасливі миті, серце співає від радості, а душа відчуває спокій і впевненість у майбутньому.

***

З днем ангела! Хай твій небесний охоронець оберігає тебе у всьому: у справах, у мріях, у серцевих справах. Бажаю гармонії, щирих друзів, щасливих моментів і світлих думок. Нехай кожен день приносить добробут і тепло в твоє життя.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Хай ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю міцного здоров’я, радості у серці, любові та світла на кожному кроці твого життєвого шляху.