День ангела 24 жовтня: кого та як вітати з іменинами

24 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 24 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 24 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 24 жовтня

24 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Миколу, Олексія, Опанаса, Петра.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві товариський, цінує дружбу. В дорослому віці стає комунікабельним, неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, схильний до самоаналізу. В дорослому віці стає потайливим, різко реагує на критику.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві добрий, викликає довіру. В дорослому віці стає витонченим, вміє бачити красу в усьому.

Опанас — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві м’який, спокійний. В дорослому віці стає альтруїстом, щирим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві ніжний, але темпераментний. В дорослому віці стає дружелюбним, мріє про кохання і родину.

День ангела 24 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Нехай твій Ангел-охоронець завжди крокує поруч, оберігає від смутку й тривог, а життя наповнює теплом, любов’ю та гармонією. Бажаю світла в душі, спокою в серці й віри в добро!

***

З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди веде тебе дорогою істини, підтримує у важку хвилину й надихає на добрі справи. Бажаю миру, добробуту та благословення у кожному дні.

***

Вітаю з Днем твого ангела! Нехай він тихо шепоче тобі слова підтримки, коли важко, і радіє разом із тобою, коли щастя переповнює серце. Бажаю тобі мудрості, світла і Божої ласки.

***

Зі святом твого ангела! Хай кожен день буде сповнений теплом, радістю та приємними зустрічами. Нехай твій небесний друг завжди тримає тебе за руку й підказує правильний шлях.

***

Нехай твій Ангел сьогодні усміхається з небес і сипле на тебе щастя, як зорі вночі. Бажаю, щоб у серці завжди жила віра, у домі — спокій, а поруч — люди, які наповнюють життя любов’ю.

