День ангела 25 березня: кого та як вітати з іменинами

25 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 25 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 25 березня

25 березня 2026 року привітайте з іменинами Саву, Тихона.

Сава — давньоарамейське походження, означає «мудрець». В дитинстві добродушний, дуже спокійний, любить вчитися. В дорослому віці стає вірним, відповідальним, не терпить зради.

Тихон — давньогрецьке ім’я, перекладається як «доля». В дитинстві вихований, не примхливий, вміє розташувати до себе однолітків. В дорослому віці стає врівноваженим, терпеливим, посидючим в роботі.

День ангела 25 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — оберігає від усього злого, підказує правильний шлях і наповнює життя світлом, гармонією та добробутом. Бажаю тобі внутрішнього спокою, щирої радості й здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець ніжно тримає тебе за руку у всі моменти життя, допомагає знаходити сили у складні дні та надихає на нові звершення. Хай серце твоє завжди буде сповнене любові, а душа — світла.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай небесний покровитель щодня дарує тобі захист і мудрість, оберігає від негараздів та веде до щастя. Бажаю тепла, затишку, щирих людей поруч і гармонії в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для дива, а твій Ангел-охоронець допомагає здійснювати мрії й оберігає від усього недоброго. Бажаю легкості в серці, ясності в думках і світла на життєвому шляху.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди стоїть за плечима, додає віри у себе та допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю тобі міцного здоров’я, щирого щастя, тепла в душі та справжнього добробуту.

