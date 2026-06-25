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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

День ангела 25 червня: кого та як вітати з іменинами

25 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 25 червня, день ангела

Який сьогодні, 25 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 25 червня

25 червня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Дениса, Костянтина, Миколу, Петра, Семена, Федора, Єфросинію.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві дружелюбний, комунікабельний. В дорослому віці стає товариським.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Діонісу». В дитинстві енергійний, добрий. В дорослому віці стає рішучим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає сміливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві податливий, добре вчиться. В дорослому віці стає самостійним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Богом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає емоційним.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві тихий, жіночний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Єфросинія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «веселощі». В дитинстві емоційна, часто дружить з хлопчиками. В дорослому віці стає відповідальною.

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від тривог і сумнівів, а життя наповнює світлом, спокоєм і добром. Хай у серці завжди живе віра, у душі — гармонія, а в домі — тепло та любов.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель щодня вів тебе правильною дорогою, відводив від усього зайвого і дарував сили для здійснення найсміливіших мрій. Хай у житті буде більше щасливих моментів, ніж причин для хвилювань.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол завжди тримає над тобою свої крила, захищаючи від усього недоброго. Бажаю душевного затишку, міцного здоров’я, щирих людей поруч і радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай цей день нагадає тобі, що ти ніколи не залишаєшся наодинці, адже поруч завжди є твій небесний захисник. Хай він надихає, підтримує і допомагає знаходити світло навіть у найтемніші миті життя.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч — у думках, у серці, у кожному рішенні. Бажаю тобі щасливої долі, щирої любові, душевного спокою та здійснення найзаповітніших бажань.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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