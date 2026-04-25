День ангела 25 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 25 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 25 квітня

25 квітня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Марка, Сергія.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві добрий, сміливий. В дорослому віці стає життєрадісним, врівноваженим.

Марк — латинське ім’я, перекладається як «молоток». В дитинстві хоче бути улюбленцем батьків, емоційний. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

День ангела 25 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю міцного здоров’я, внутрішнього спокою, щирих людей поруч і радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай цей світлий день принесе у твоє життя гармонію, тепло і віру в краще. Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм захистом, а доля дарує тільки добрі події та щасливі зустрічі.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди підказував правильний шлях і оберігав від усього злого. Нехай у серці живе спокій, у душі — любов, а в житті — достаток і щастя.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди стоїть за плечима, підтримує у важкі моменти й надихає на нові звершення. Бажаю світлих думок, щирих почуттів, міцної віри та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою добра, захищає від усього поганого і дарує натхнення жити, любити та радіти кожному новому дню.