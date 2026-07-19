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День ангела 25 липня: кого та як вітати з іменинами
25 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 25 липня
25 липня 2026 року привітайте з іменинами Макара, Олександра, Ганну, Іраїду.
Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві відкритий, чесний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві добре вчиться, енергійний. В дорослому віці стає сміливим, працьовитим.
Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає доброю, ціленаправленою.
Іраїда — давньогрецьке походження, означає «богиня». В дитинстві вразлива, охайна. В дорослому віці стає чутливою, старанною.
День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує здоров’я, душевний спокій і щасливу долю.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди було місце для радості, тепла, щирих людей і здійснення найзаповітніших мрій.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець щодня веде тебе правильним шляхом, наповнюючи серце вірою, любов’ю та надією.
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Вітаю з іменинами! Нехай небесний захисник завжди буде поруч, береже від усіх труднощів і приносить у життя мир, щастя та добробут.
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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, родинного затишку, гарного настрою, натхнення та Божої ласки на кожен день.