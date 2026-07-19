ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

День ангела 25 липня: кого та як вітати з іменинами

25 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який день ангела 25 липня

Який день ангела 25 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 25 липня

25 липня 2026 року привітайте з іменинами Макара, Олександра, Ганну, Іраїду.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві відкритий, чесний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві добре вчиться, енергійний. В дорослому віці стає сміливим, працьовитим.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає доброю, ціленаправленою.

Іраїда — давньогрецьке походження, означає «богиня». В дитинстві вразлива, охайна. В дорослому віці стає чутливою, старанною.

День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує здоров’я, душевний спокій і щасливу долю.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди було місце для радості, тепла, щирих людей і здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець щодня веде тебе правильним шляхом, наповнюючи серце вірою, любов’ю та надією.

***

Вітаю з іменинами! Нехай небесний захисник завжди буде поруч, береже від усіх труднощів і приносить у життя мир, щастя та добробут.

***

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, родинного затишку, гарного настрою, натхнення та Божої ласки на кожен день.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
4
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie