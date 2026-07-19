День ангела 25 липня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 25 липня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 25 липня

25 липня 2026 року привітайте з іменинами Макара, Олександра, Ганну, Іраїду.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві відкритий, чесний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві добре вчиться, енергійний. В дорослому віці стає сміливим, працьовитим.

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Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві тиха, спокійна. В дорослому віці стає доброю, ціленаправленою.

Іраїда — давньогрецьке походження, означає «богиня». В дитинстві вразлива, охайна. В дорослому віці стає чутливою, старанною.

День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує здоров’я, душевний спокій і щасливу долю.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди було місце для радості, тепла, щирих людей і здійснення найзаповітніших мрій.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець щодня веде тебе правильним шляхом, наповнюючи серце вірою, любов’ю та надією.

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Вітаю з іменинами! Нехай небесний захисник завжди буде поруч, береже від усіх труднощів і приносить у життя мир, щастя та добробут.

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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, родинного затишку, гарного настрою, натхнення та Божої ласки на кожен день.

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