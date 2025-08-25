ТСН у соціальних мережах

День ангела 25 серпня: кого та як вітати з іменинами

25 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 25 серпня, день ангела

Який сьогодні, 25 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 25 серпня

25 серпня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Івана, Мойсея.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві розумний, допитливий, часто інтроверт, який занурений у себе. В дорослому віці стає легким у спілкуванні, позитивним, шукає для себе гідну супутницю.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, але може робити імпульсивні речі. В дорослому віці стає неквапливим, тихим, працьовитим.

Мойсей — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “взяла його з води”. В дитинстві слухняний, добрий, вихований. В дорослому віці стає тихим, ухиляється від галасливих компаній.

День ангела 25 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, надихав на добрі справи та дарував радість у кожному дні. Нехай серце завжди буде сповнене світла, а життя — гармонії й тепла.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у складні моменти й наповнював кожен день вірою, надією та добром. Нехай твій шлях буде легким, а душа — спокійною й щасливою.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає робити мудрі вибори і оберігає від усіх негараздів. Бажаю миру в серці, радості в душі та світлих моментів у житті.

***

Щасливого Дня ангела! Бажаю, щоб любов і підтримка твого ангела завжди відчувалася поруч, щоб кожен день приносив лише приємні сюрпризи та нові можливості. Нехай світло й добро завжди супроводжують твою дорогу.

***

З Днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від біди, дарує здоров’я, сили та натхнення. Нехай кожен день буде сповнений радості, гармонії та приємних несподіванок.

