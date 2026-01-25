День ангела 25 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 25 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 25 січня

25 січня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Бориса, Василя, Віталія, Володимира, Григорія, Дмитра, Олександра, Петра.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві нерішучий, сором’язливий. В дорослому віці стає кмітливим.

Борис — тюркське ім’я, перекладається як «вигода». В дитинстві впертий, має твердий характер. В дорослому віці стає вольовим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає надійним.

Віталій — латинське походження, означає «повний життя». В дитинстві раціональний, тихий. В дорослому віці стає самовпевненим.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві благородний, чесний. В дорослому віці стає рішучим.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «бадьорий». В дитинстві впевнений в своїй правоті, вихований. В дорослому віці стає працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний, товариський. В дорослому віці стає дипломатичним.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

День ангела 25 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 січня — душевні привітання в прозі

Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди оберігав тебе, дарував світлі думки, радість у серці та гармонію в душі. Нехай кожен день приносить добробут, тепло близьких і невичерпне натхнення.

Нехай твоє життя буде наповнене світлом і добром, а твій ангел завжди стоїть поруч, оберігає від негараздів та допомагає знаходити правильні шляхи у складних ситуаціях. Радості, здоров’я та душевного спокою тобі!

Бажаю, щоб твій покровитель завжди підтримував тебе у всіх починаннях, допомагав долати труднощі та надихав на добрі справи. Хай у твоєму серці завжди панує любов, а душа сяє від щастя та гармонії.

Нехай він оберігає тебе від смутку, дарує впевненість у завтрашньому дні та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю тепла, радості та добробуту в кожному дні!

Нехай твій ангел-охоронець завжди поруч, підтримує у складні моменти, надихає на гарні вчинки та наповнює життя світлом, любов’ю і добробутом. Бажаю здоров’я, щастя і гармонії у душі!