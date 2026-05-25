День ангела 25 травня: кого та як вітати з іменинами
25 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 25 травня
25 травня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Інокентія.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим, але добре виконує свою роботу.
Інокентій — латинське ім’я, перекладається як «бездоганний». В дитинстві мирний, добрий, любить читати. В дорослому віці стає замкнутим у собі, має мінливий характер.
День ангела 25 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, підказує правильні рішення та наповнює серце спокоєм. Бажаю світла в душі, гармонії в думках і тепла в кожному дні твого життя.
***
З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець тихо й невидимо стоїть за плечима, відводить біди та веде дорогою щастя. Хай у твоєму житті завжди буде місце для любові, добрих людей і щирих посмішок.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник дарує тобі силу у складні моменти, натхнення для нових звершень і віру в краще. Хай кожен день буде наповнений добром, а серце — впевненістю та спокоєм.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол завжди був поруч і допомагав знаходити світло навіть у найтемніші часи. Нехай життя дарує тобі радість, щирі зустрічі та здійснення найзаповітніших мрій.
***
Вітаю з Днем ангела! Хай небесний покровитель завжди оберігає тебе від тривог і негараздів, а доля щедро дарує щастя, любов і достаток. Нехай у твоєму серці завжди живе віра, надія і спокій.