День ангела 25 вересня: кого та як вітати з іменинами

25 вересня 2025 рок25 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 25 вересня, день ангела

Який сьогодні, 25 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 25 вересня

25 вересня 2025 року привітайте з іменинами Германа, Євгена, Максима, Миколу, Олександра, Опанаса, Остапа, Павла, Романа, Сергія, Єфросинію.

Герман — латинське походження, означає “рідний”. В дитинстві дотепний, розсудливий. В дорослому віці стає амбітним, марнославним.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благородний”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає мрійливим, добродушним.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як “найвеличніший”. В дитинстві відкритий, товариський. В дорослому віці стає доброзичливим, рішучим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає самостійним, привітним.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, щедрий. В дорослому віці стає щирим, чесним.

Опанас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає неквапливим, старанним.

Остап — давньогрецьке походження, означає “твердий”. В дитинстві артистичний, любить жити в вигаданому світі. В дорослому віці стає аргументованим, має тонке відчуття гумору.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає щирим, тактовним.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як “римський громадянин”. В дитинстві імпульсивний, енергійний. В дорослому віці стає переконливим, любить подорожувати.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає більш відкритим, дуже справедливим.

Єфросинія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “веселощі”. В дитинстві наполеглива, відповідальна. В дорослому віці стає надійною, веселою.

День ангела 25 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає від негараздів, підказує правильний шлях і надихає на добрі справи. Бажаю гармонії в душі, любові в серці та світла в житті.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Хай твій покровитель завжди стоїть поруч у хвилини радості й випробувань, а доля щедро дарує мир, добробут і благословення.

***

З Днем ангела! Бажаю, аби твоє життя завжди було під надійними крилами небесного захисника, а серце знаходило спокій і натхнення.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде твоєю підтримкою, надихає на звершення й веде до здійснення найзаповітніших мрій.

***

Зі святом твого ангела! Хай він оберігає тебе щодня, дарує сили для подолання труднощів і відкриває серце для щастя, радості та любові.

