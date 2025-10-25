День ангела 25 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 25 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 25 жовтня

25 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Валерія, Матрону.

Валерій — латинське походження, означає “бути здоровим”. В дитинстві емоційний, рухливий. В дорослому віці стає вірним, дружелюбним.

Матрона — латинське ім’я, перекладається як “мати сімейства”. В дитинстві врівноважена, терпляча. В дорослому віці стає комунікабельною, тихою.

День ангела 25 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і підказує правильний шлях. Бажаю миру в серці, світла в душі, міцного здоров’я та натхнення для нових звершень!

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоє ім’я, освячене небесним заступником, приносить благословення й добробут у кожен день життя. Хай твій ангел-охоронець дарує мудрість, спокій і віру в краще майбутнє.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди стояв на варті твого щастя, а життя було наповнене любов’ю, гармонією та добром.

***

Сьогодні твій небесний захисник святкує разом із тобою. Нехай його крила вкривають тебе від усіх бур, а промінь Божої благодаті освітлює кожен крок. Хай твій шлях буде легким, серце — спокійним, а душа — світлою.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель щодня надихає тебе на добрі справи, дарує сили й мудрість, а доля щедро винагороджує за щирість, тепло та любов, якими ти ділишся з людьми.