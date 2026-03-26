День ангела 26 березня: кого та як вітати з іменинами

26 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 26 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 26 березня

26березня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Гаврила, Степана, Аллу, Ганну, Ларису.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві радісний, доброзичливий. В дорослому віці стає впевненим у своїх силах.

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві замкнутий в собі, чутливий. В дорослому віці стає активним.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві володіє хорошою пам’яттю, добре вчиться. В дорослому віці стає товариським.

Алла — тюркське походження, означає «червона». В дитинстві яскрава, радісна. В дорослому віці стає ініціативною.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві працьовита, доброзичлива. В дорослому віці стає благородною.

Лариса — латинське коріння, тлумачиться як «чайка». В дитинстві має неабияку фантазію, комунікабельна. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

День ангела 26 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе, дарував спокій у душі, радість у серці та впевненість у кожному кроці. Нехай життя буде наповнене світлом і добром.

***

З днем ангела! Нехай твої дні будуть легкими, як пір’їнка, а серце завжди зігріває тепло близьких людей. Бажаю, щоб ангел поруч завжди допомагав приймати правильні рішення і дарував мир та гармонію.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець кожен день оберігав тебе від негараздів, наповнював життя світлом і дарував моменти щирого щастя. Нехай у серці завжди панує радість і любов.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене добробутом, здоров’ям і гармонією. Бажаю, щоб ангел завжди підказував правильний шлях і дарував сили долати будь-які труднощі з усмішкою.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій небесний покровитель оберігав тебе у кожній справі, дарував спокій у душі, щастя у серці та надихав на добрі вчинки. Нехай життя буде яскравим і сповненим тепла.

