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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

День ангела 26 червня: кого та як вітати з іменинами

26 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 26 червня, день ангела

Який сьогодні, 26 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 26 червня

26 червня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Давида, Дениса, Івана, Павла.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві честолюбний, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає доброзичливим, цікавим співрозмовником.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як «улюбленець». В дитинстві незворушний, добре вчиться. В дорослому віці стає врівноваженим, самостійним.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві неслухняний, пустотливий. В дорослому віці стає енергійним, працьовитим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає добрим, неквапливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, щирим.

День ангела 26 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 26 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, надихає на добрі вчинки та підтримує у хвилини сумнівів. Бажаю внутрішньої гармонії, світла в серці та щоденної радості, яка наповнює життя змістом.

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди крокує поруч, підказує правильні рішення та береже від тривог. Хай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, щирих людей і тепла, яке зігріває душу навіть у найпохмуріші дні.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник укриває тебе своїм крилом, дарує силу, віру та натхнення. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для любові, спокою та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець веде тебе дорогою добра і світла, відводить усі негаразди та наповнює кожен день надією. Бажаю здоров’я, щастя та щирих людей поруч, які роблять життя кращим.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель буде завжди поруч, захищає від усього злого і допомагає знаходити правильний шлях. Хай у твоєму серці панують мир, любов і вдячність, а життя дарує яскраві й добрі миті.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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