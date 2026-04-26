ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

День ангела 26 квітня: кого та як вітати з іменинами

26 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 26 квітня, день ангела

У кого день ангела 26 квітня

26 квітня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Нестора, Миколу, Петра, Степана.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає завзятим, цілеспрямованим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Нестор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «повернувшись додому». В дитинстві допитливий, гарно вчиться. В дорослому віці стає емоційним, авантюристом.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає привабливим, відданим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає наївним, сором’язливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві володіє гарною пам’яттю, не вміє хитрувати. В дорослому віці стає незворушним, холоднокровним.

День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує сили, мудрість і внутрішній спокій. Бажаю, щоб у житті було більше світлих подій, щирих людей і радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди йде поруч, підтримує у складні миті та радіє твоїм перемогам. Бажаю здоров’я, гармонії, любові та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе від тривог і негараздів, а життя наповнюється добром, теплом і щасливими моментами. Хай у серці завжди буде віра та спокій.

***

Зі святом твого янгола-охоронця! Нехай він завжди підказує правильний шлях, відводить від біди та дарує натхнення. Бажаю тобі світлих думок, міцного здоров’я і безмежного щастя.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, щира любов близьких і удача в усіх справах. Хай кожен день приносить радість, а серце наповнюється теплом і вдячністю.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
10
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie