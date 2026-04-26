День ангела 26 квітня: кого та як вітати з іменинами
26 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
У кого день ангела 26 квітня
26 квітня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Нестора, Миколу, Петра, Степана.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає завзятим, цілеспрямованим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Нестор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «повернувшись додому». В дитинстві допитливий, гарно вчиться. В дорослому віці стає емоційним, авантюристом.
Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає привабливим, відданим.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає наївним, сором’язливим.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві володіє гарною пам’яттю, не вміє хитрувати. В дорослому віці стає незворушним, холоднокровним.
День ангела 26 квітня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує сили, мудрість і внутрішній спокій. Бажаю, щоб у житті було більше світлих подій, щирих людей і радості в кожному дні.
***
З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди йде поруч, підтримує у складні миті та радіє твоїм перемогам. Бажаю здоров’я, гармонії, любові та здійснення найзаповітніших мрій.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе від тривог і негараздів, а життя наповнюється добром, теплом і щасливими моментами. Хай у серці завжди буде віра та спокій.
***
Зі святом твого янгола-охоронця! Нехай він завжди підказує правильний шлях, відводить від біди та дарує натхнення. Бажаю тобі світлих думок, міцного здоров’я і безмежного щастя.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, щира любов близьких і удача в усіх справах. Хай кожен день приносить радість, а серце наповнюється теплом і вдячністю.