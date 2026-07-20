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День ангела 26 липня: кого та як вітати з іменинами
26 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 липня
26 липня 2026 року привітайте з іменинами Гната, Сергія, Федора.
Гнат — латинське походження, означає «вогняний». В дитинстві веселий, оптимістичний. В дорослому віці стає імпульсивним, філософським.
Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві замкнутий, слабохарактерний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі, чесним.
День ангела 26 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів і веде до щастя, миру та добра.
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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, радості та здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай удача супроводжує кожен день.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде наповнене любов’ю, теплом, щирими людьми та приємними моментами, а ангел-охоронець завжди захищає тебе.
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Зі святом! Нехай твій ангел дарує сили, натхнення, віру в себе та оберігає на кожному кроці. Бажаю щастя, достатку й гармонії.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай у серці завжди панують мир і радість, а небесний покровитель допомагає долати всі труднощі та дарує світлі миті.