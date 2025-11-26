ТСН у соціальних мережах

День ангела 26 листопада: кого та як вітати з іменинами

26 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 26 листопада, день ангела

Який сьогодні, 26 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 26 листопада

26 листопада 2025 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Данила, Івана, Іллю, Михайла, Назара, Миколу, Петра, Якова.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, позитивний. В дорослому віці стає вольовим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві енергійний, емоційний. В дорослому віці стає добропорядним.

Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Бог мій суддя”. В дитинстві флегматичний, неквапливий. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, веселий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Назар — давньоєврейське походження, означає “присвятив себе Богу”. В дитинстві розсудливий, співчутливий. В дорослому віці стає добродушним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві податливий, непоганий організатор. В дорослому віці стає сором’язливим.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві балакучий, енергійний. В дорослому віці стає дружелюбним.

День ангела 26 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 26 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, наповнює серце світлом і радістю, а кожен день приносить мир, гармонію та маленькі дива. Будь щасливим/щасливою і вір у силу добра навколо.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підказував правильний шлях і захищав від будь-яких негараздів. Нехай твоє життя буде наповнене любов’ю, добром і яскравими моментами радості.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай кожен твій крок супроводжується підтримкою небесного охоронця, серце наповнюється теплом і спокоєм, а навколишній світ дарує лише гарні сюрпризи й щасливі миті.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був твоїм супутником у житті, допомагав долати труднощі, оберігав від неприємностей і надихав на добрі вчинки. Нехай щастя та здоров’я завжди будуть твоїми вірними друзями.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай світло твого ангела завжди освітлює твій шлях, а душа відчуває спокій і радість. Бажаю гармонії в серці, теплих зустрічей і чудових моментів, які роблять життя особливим.

