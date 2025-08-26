День ангела 26 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 26 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 26 серпня

26 серпня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Дмитра, Георгія, Петра, Адріана, Наталію, Марію.

Віктор — латинське походження, означає “перемога”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий до навчання. В дорослому віці стає пунктуальним, добре розуміється на слабкостях інших.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві комунікабельний, практичний. В дорослому віці стає дипломатичним, працьовитим.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “землероб”. В дитинстві яскравий, динамічний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, доброзичливим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві мужній, сильний. В дорослому віці стає самовпевненим, рідко прислухається до порад інших.

Адріан — латинське ім’я, перекладається як “житель Адрії”. В дитинстві добрий, співчутливий. В дорослому віці стає сильною особистістю, улюбленцем жінок.

Наталія — латинське коріння, тлумачиться як “благословенна”. В дитинстві життєрадісна, безтурботна. В дорослому віці стає впевненою в собі, не любить критики.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра, не може спокійно дивитися на чуже горе. В дорослому віці стає розумною, ерудованою.

День ангела 26 серпня — душевні привітання в прозі

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій святий покровитель завжди оберігав тебе, дарував внутрішній спокій, радість і добробут у всіх починаннях. Нехай життя буде світлим, а серце наповнене теплом і любов’ю.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твої дні були наповнені світлом, а труднощі відступали перед вірою і надією. Нехай ангел-хранитель завжди веде тебе шляхом добра і щастя.

***

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у важкі моменти і надихав на добрі справи. Нехай удача і гармонія супроводжують тебе щодня.

***

З днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує світло, а душа буде наповнена гармонією та радістю. Бажаю міцного здоров’я, тепла рідних і вірних друзів поруч.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель оберігав тебе від усіх негараздів, допомагав у важких рішеннях і дарував натхнення та любов у серці. Хай кожен день приносить нові радості.