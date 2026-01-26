- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 26 січня: кого та як вітати з іменинами
26 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 січня
26 січня 2026 року привітайте з іменинами Аркадія, Івана, Петра, Семена, Федора, Марію.
Аркадій — давньогрецьке походження, означає «житель Аркадії». В дитинстві добрий, спокійний. В дорослому віці стає чесним і справедливим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві жадає захоплення, добре вчиться. В дорослому віці стає марнославним, але трохи наївним.
Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві щирий, його важко обдурити. В дорослому віці стає незлобивим, добрим.
Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві впевнений в собі і своїх силах. В дорослому віці стає незалежним, самостійним.
Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає рішучою, працьовитою.
День ангела 26 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій, натхнення та сили для всіх справ. Бажаю радості, щирих посмішок і тепла в кожному дні життя.
***
З Днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде сповнене світла і любові, а ангел-охоронець веде тебе дорогою добра, захищає від негараздів і допомагає втілювати найзаповітніші мрії.
***
Вітаю з чудовим святом твого Ангела-охоронця! Бажаю, щоб у житті завжди було місце для щастя, добрих людей поруч і великих успіхів у всіх починаннях. Нехай ангел дарує сили у важкі моменти й натхнення у радості.
***
З Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світлих миттєвостей, тепла й гармонії, а ангел завжди підказує правильний шлях і оберігає від будь-яких труднощів. Бажаю тобі здоров’я, радості та щирих усмішок щодня.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від неприємностей і веде до щасливих моментів. Бажаю душевного спокою, гармонії та того внутрішнього світла, яке робить життя справді особливим.