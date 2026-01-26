День ангела 26 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 26 січня, день ангела / © Pixabay

Реклама

Хто святкує день ангела 26 січня

26 січня 2026 року привітайте з іменинами Аркадія, Івана, Петра, Семена, Федора, Марію.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає «житель Аркадії». В дитинстві добрий, спокійний. В дорослому віці стає чесним і справедливим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Реклама

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві жадає захоплення, добре вчиться. В дорослому віці стає марнославним, але трохи наївним.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві щирий, його важко обдурити. В дорослому віці стає незлобивим, добрим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві впевнений в собі і своїх силах. В дорослому віці стає незалежним, самостійним.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає рішучою, працьовитою.

Реклама

День ангела 26 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 січня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе, дарує спокій, натхнення та сили для всіх справ. Бажаю радості, щирих посмішок і тепла в кожному дні життя.

***

З Днем ангела! Нехай твоє серце завжди буде сповнене світла і любові, а ангел-охоронець веде тебе дорогою добра, захищає від негараздів і допомагає втілювати найзаповітніші мрії.

***

Реклама

Вітаю з чудовим святом твого Ангела-охоронця! Бажаю, щоб у житті завжди було місце для щастя, добрих людей поруч і великих успіхів у всіх починаннях. Нехай ангел дарує сили у важкі моменти й натхнення у радості.

***

З Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світлих миттєвостей, тепла й гармонії, а ангел завжди підказує правильний шлях і оберігає від будь-яких труднощів. Бажаю тобі здоров’я, радості та щирих усмішок щодня.

***

Реклама

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від неприємностей і веде до щасливих моментів. Бажаю душевного спокою, гармонії та того внутрішнього світла, яке робить життя справді особливим.