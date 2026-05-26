День ангела 26 травня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 26 травня

26 травня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Олену.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві добрий, порядний, вихований. В дорослому віці стає жартівником, оптимістом.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві ввічливий, тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Олена — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «сонячне світло». В дитинстві неймовірно мила, життєрадісна, відкрита. В дорослому віці стає товариською, випромінює внутрішнє тепло.

День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди береже тебе від усього злого, спрямовує на правильні рішення та наповнює життя світлом, спокоєм і добром. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і радості в кожному дні.

З Днем ангела! Нехай твій охоронець з небес завжди йде поруч, допомагає у важкі хвилини та підказує вірний шлях. Бажаю тобі гармонії в душі, тепла в серці та здійснення найзаповітніших мрій.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає тебе від негараздів, дарує сили, віру та натхнення. Хай у житті буде більше світлих подій, щасливих моментів і щирих усмішок.

Зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він завжди тримає над тобою свої крила, захищаючи від усього недоброго. Бажаю тобі миру в душі, любові в серці та добробуту в кожному кроці життя.

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро благословляють тебе на щастя, успіх і любов. Хай кожен день приносить нові можливості, а поруч завжди будуть люди, які щиро цінують і підтримують тебе.

