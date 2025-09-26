День ангела 26 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 26 вересня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 26 вересня

26 вересня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Опанаса.

Володимир — старонімецьке походження, означає “велика сила”. В дитинстві розумний, допитливий, але інтроверт. В дорослому віці стає інтелігентним, освіченим, доброзичливим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві вольовий, працьовитий. В дорослому віці стає енергійним, добродушним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві наївний, довірливий. В дорослому віці стає неквапливим, цілеспрямованим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві самостійний не по рокам. В дорослому віці стає справедливим, впертим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві веселий, душа компанії. В дорослому віці стає товариським, працьовитим.

Опанас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає старанним, наполегливим.

День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, дарував спокій, силу та радість. Нехай у твоєму житті завжди панує гармонія, а кожен день приносить світлі моменти та щасливі зустрічі.

***

З днем ангела! Бажаю тобі відчувати підтримку свого ангела-охоронця у кожній справі та рішенні. Нехай він оберігає від негараздів, наповнює серце теплом і дарує впевненість у майбутньому.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай твоє життя буде світлим, як промінь сонця, а душа спокійною та радісною. Бажаю, щоб оберіг завжди оберігав тебе та допомагав долати будь-які труднощі.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб кожен день був наповнений добром, усмішками та приємними подіями. Нехай твій ангел завжди поруч, підтримує у справах і надихає на великі звершення.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела-охоронця завжди освітлювало твій шлях, наповнювало серце спокоєм і дарувало відчуття безпеки. Нехай життя дарує лише добрі зустрічі, щирі слова і приємні сюрпризи.