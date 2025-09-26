ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

День ангела 26 вересня: кого та як вітати з іменинами

26 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 26 вересня, день ангела

Який сьогодні, 26 вересня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 26 вересня

26 вересня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Опанаса.

Володимир — старонімецьке походження, означає “велика сила”. В дитинстві розумний, допитливий, але інтроверт. В дорослому віці стає інтелігентним, освіченим, доброзичливим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві вольовий, працьовитий. В дорослому віці стає енергійним, добродушним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві наївний, довірливий. В дорослому віці стає неквапливим, цілеспрямованим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві самостійний не по рокам. В дорослому віці стає справедливим, впертим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві веселий, душа компанії. В дорослому віці стає товариським, працьовитим.

Опанас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає старанним, наполегливим.

День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, дарував спокій, силу та радість. Нехай у твоєму житті завжди панує гармонія, а кожен день приносить світлі моменти та щасливі зустрічі.

***

З днем ангела! Бажаю тобі відчувати підтримку свого ангела-охоронця у кожній справі та рішенні. Нехай він оберігає від негараздів, наповнює серце теплом і дарує впевненість у майбутньому.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай твоє життя буде світлим, як промінь сонця, а душа спокійною та радісною. Бажаю, щоб оберіг завжди оберігав тебе та допомагав долати будь-які труднощі.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб кожен день був наповнений добром, усмішками та приємними подіями. Нехай твій ангел завжди поруч, підтримує у справах і надихає на великі звершення.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела-охоронця завжди освітлювало твій шлях, наповнювало серце спокоєм і дарувало відчуття безпеки. Нехай життя дарує лише добрі зустрічі, щирі слова і приємні сюрпризи.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie