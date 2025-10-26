- Дата публікації
День ангела 26 жовтня: кого та як вітати з іменинами
26 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 жовтня
26 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Дмитра, Опанаса.
Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві веселий, дружелюбний. В дорослому віці стає хоробрим, прагне до лідерства.
Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає ініціативним, працьовитим.
Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві практичний, комунікабельний. В дорослому віці стає емоційним, амбітним.
Опанас — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає активним, цілеспрямованим.
День ангела 26 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мир у серці, сили для досягнення мрій і теплі моменти щастя кожного дня.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у складні хвилини і надихав на великі справи. Нехай життя буде сповнене радості, гармонії та світла.
***
Щирі вітання з днем ангела! Нехай добрий ангел береже тебе від негараздів, наповнює серце спокоєм і радістю, а кожен новий день приносить лише щасливі миті.
***
Вітаю тебе у день ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель оберігав кожен твій крок, дарував мудрість у рішеннях і допомагав знаходити гармонію в усьому.
***
З днем ангела! Нехай твоє життя буде освітлене світлом ангела-охоронця, наповнене теплом, любов’ю та добробутом, а всі труднощі минають стороною.