День ангела 26 жовтня: кого та як вітати з іменинами

26 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 26 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 26 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 26 жовтня

26 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Дмитра, Опанаса.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві веселий, дружелюбний. В дорослому віці стає хоробрим, прагне до лідерства.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає ініціативним, працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві практичний, комунікабельний. В дорослому віці стає емоційним, амбітним.

Опанас — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає активним, цілеспрямованим.

День ангела 26 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує мир у серці, сили для досягнення мрій і теплі моменти щастя кожного дня.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у складні хвилини і надихав на великі справи. Нехай життя буде сповнене радості, гармонії та світла.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай добрий ангел береже тебе від негараздів, наповнює серце спокоєм і радістю, а кожен новий день приносить лише щасливі миті.

***

Вітаю тебе у день ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель оберігав кожен твій крок, дарував мудрість у рішеннях і допомагав знаходити гармонію в усьому.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде освітлене світлом ангела-охоронця, наповнене теплом, любов’ю та добробутом, а всі труднощі минають стороною.

