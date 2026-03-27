День ангела 27 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 27 березня

27 березня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Макара, Олександра, Павла.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає відданим.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві ніжний, ласкавий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

День ангела 27 березня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди веде тебе життєвим шляхом, дарує спокій, радість і незламну віру у свої сили. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світлих моментів, ніж труднощів, і щоб кожен день приносив тільки добро.

З днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і даруючи натхнення. Нехай у серці завжди панує тепло, а дім буде сповнений любові, радості та гармонії.

Вітаю з іменинами! Нехай ангел, який оберігає твоє життя, дарує тобі щастя, здоров’я та внутрішню гармонію. Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, приємними сюрпризами та добрими людьми навколо.

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підказує правильний шлях, дарує спокій у душі та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю щирих усмішок, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

Вітаю з іменинами! Хай ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює серце світлом і радістю. Бажаю миру в душі, щасливих миттєвостей щодня та добробуту в кожній сфері життя.