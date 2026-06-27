День ангела 27 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 27 червня

27 червня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Володимира, Георгія, Івана, Петра, Іванну.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний, товариський. В дорослому віці стає сміливим, довго шукає собі дружину.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві охайний, завжди залишається прикладом для наслідування. В дорослому віці стає харизматичним, турботливим, уважним.

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Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «землероб». В дитинстві честолюбний, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає гордовитим, жартівливим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві ніжний, доброзичливий. В дорослому віці стає впевненим у собі, принциповим.

Іванна — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «Бог милостивий». В дитинстві цілеспрямована, мужня. В дорослому віці стає раціональною, прямолінійною.

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День ангела 27 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує силу в складні моменти та наповнює життя світлом, теплом і гармонією. Нехай кожен день буде сповнений радості, а серце — спокою і віри в добре майбутнє.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був поруч, допомагав знаходити правильні рішення та оберігав від негараздів. Нехай у житті буде більше щасливих подій, щирих людей і добрих новин, а душа завжди відчуває підтримку згори.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний заступник веде тебе дорогою добра, любові та натхнення. Бажаю міцного здоров’я, душевної рівноваги та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен день приносить світло і радість.

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З Днем ангела тебе! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає над тобою свої крила, захищаючи від тривог і випробувань. Бажаю щастя, яке не згасає, любові, що зігріває серце, і удачі, яка супроводжує в усіх справах.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса завжди благословляють тебе, а твій ангел допомагає знаходити світло навіть у найтемніші миті. Бажаю миру в душі, гармонії в серці та великого людського щастя щодня.

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