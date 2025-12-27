ТСН у соціальних мережах

День ангела 27 грудня: кого та як вітати з іменинами

27 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 27 грудня, день ангела

Який сьогодні, 27 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 27 грудня

27 грудня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Ігната, Леоніда, Миколу, Олександра, Петра, Симона, Агату.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві має схильність до мистецтва, чутливий. В дорослому віці стає емоційним, прагне до гармонії.

Ігнат — латинське ім’я, перекладається як “вогненний”. В дитинстві часто істерить, має вибуховий характер. В дорослому віці стає доброзичливим, оптимістичним.

Леонід — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подібний до лева”. В дитинстві має твердий і мужній характер. В дорослому віці стає принциповим, готовим битися до кінця за свої принципи.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає самостійним, завжди сам приймає всі рішення.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві має добре розвинену фантазію, товариський. В дорослому віці стає запальним, турботливим партнером.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві жадає захоплення, має сильний характер. В дорослому віці стає марнославним, горделивим.

Симон — давньоєврейське походження, означає “почутий Господом в молитві”. В дитинстві усміхнений, спокійний. В дорослому віці стає високоінтелектуальним, впевненим у собі.

Агата — давньогрецьке ім’я, перекладається як “добра”. В дитинстві наполеглива, але досить м’яка. В дорослому віці стає прямолінійною, оптимістично дивиться на світ.

День ангела 27 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, наповнює життя світлом, радістю та натхненням. Бажаю міцного здоров’я, щирих усмішок і гармонії у всьому, що робиш.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець супроводжує кожен крок, захищає від негараздів і дарує відчуття спокою та впевненості. Бажаю добробуту, тепла у серці та світлих миттєвостей щодня.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панує світло, добро і любов, а ангел поруч підказує правильний шлях і підтримує у будь-яких починаннях.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди оберігав тебе, надихав на добрі справи та допомагав здійснювати мрії. Нехай життя буде сповнене щастям, гармонією та теплом рідних сердець.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди стоїть поруч, дарує сили та впевненість, підтримує у важкі моменти і наповнює кожен день світлом, радістю та добром.

