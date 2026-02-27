День ангела 27 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 27 лютого

27 лютого 2026 року привітайте з іменинами Макара, Михайла, Петра, Степана, Тимофія, Якова.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві справедливий, прямолінійний. В дорослому віці стає розважливим, щирим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як «хто як Бог». В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає щедрим, працьовитим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві мужній, прагне захоплення. В дорослому віці стає веселуном, інколи сором’язливим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві має простий характер, дружелюбний. В дорослому віці стає незворушним, але комунікабельним.

Тимофій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «прославляє Бога». В дитинстві врівноважений, тихий. В дорослому віці стає стриманим, вірним.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві переповнений енергією, захоплюється всім навколо. В дорослому віці стає турботливим, але нетовариським.

День ангела 27 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 27 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч — оберігає від тривог, підтримує у складні хвилини та надихає на світлі мрії. Бажаю внутрішнього спокою, добробуту, щирих людей поряд і впевненості у кожному кроці.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець веде тебе дорогою сили, мудрості та гідності. Нехай у серці панує гармонія, у справах — успіх, а в домі — тепло й радість. Хай небесний захист завжди буде відчутним і надійним.

З Днем ангела! Бажаю, щоб крила твого небесного охоронця завжди вкривали тебе від негараздів, а життя дарувало приємні несподіванки, щасливі миті та щиру любов.

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій святий покровитель допомагає здійснювати мрії, додає сили не здаватися та віри у власні можливості. Бажаю світла в думках, тепла в серці та великих перемог у житті.

З Днем ангела! Нехай твій Ангел завжди стоїть за плечима, відводить біди й наповнює життя радістю. Бажаю міцного здоров’я, родинного затишку, щирих обіймів і благословенних днів під мирним небом.