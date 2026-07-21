День ангела 27 липня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 27 липня / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 27 липня

27 липня 2026 року привітайте з іменинами Германа, Еммануїла, Івана, Миколу.

Герман — латинське походження, означає «рідний». В дитинстві самостійний, незалежний. В дорослому віці стає відмінним організатором, творчим.

Еммануїл — давньоєврейське ім’я, перекладається як «з нами Бог». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.

Реклама

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, ціленаправленим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві непохитний, замкнутий. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

День ангела 27 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував мир, здоров’я, щастя та натхнення. Нехай кожен день приносить радість!

***

Реклама

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів, допомагає здійснювати мрії та наповнює життя світлом і добром.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові, тепла та Божого благословення. Нехай удача супроводжує тебе в усьому!

***

Реклама

З Днем ангела! Нехай у серці завжди панують віра, надія й любов, а ангел-охоронець веде правильним шляхом, допомагаючи долати всі труднощі.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю щасливих моментів, добрих людей поруч, сімейного затишку та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай небесний покровитель завжди береже тебе!

Новини партнерів