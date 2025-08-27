ТСН у соціальних мережах

День ангела 27 серпня: кого та як вітати з іменинами

27 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 27 серпня, день ангела

Хто святкує день ангела 27 серпня

27 серпня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Дмитра, Івана, Михайла, Олександра, Степана, Анфісу.

Володимир — старонімецьке походження, означає “славний володар”. В дитинстві інтроверт, завжди має охайний вигляд. В дорослому віці стає харизматичним, часто улюбленець багатьох жінок.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві життєлюбний, завжди готовий допомогти. В дорослому віці стає рішучим, має сильний характер.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добродушний, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, неквапливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, працьовитим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, добрий. В дорослому віці стає щедрим, довго шукає собі супутницю життя.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві не любить зміни, неемоційний. В дорослому віці стає товариським, цілеспрямованим.

Анфіса — давньогрецьке походження, означає “квітуча”. В дитинстві слухняна, сором’язлива. В дорослому віці стає комунікабельною, чуттєвою.

День ангела 27 серпня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, наповнює серце світлом і дарує спокій. Бажаю радості в кожному дні, гармонії в душі та безмежної віри в себе.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди йде поруч, направляє правильними шляхами і допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю тобі щастя, добробуту та тепла у серці.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай світло ангела завжди освітлює твій шлях, дарує впевненість у кожному кроці і підтримку у складні моменти. Бажаю здоров’я, радості та гармонії у всьому.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював серце добром і любов’ю. Нехай життя буде спокійним, щедрим на приємні сюрпризи і яскраві моменти.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай ангел завжди поруч, підказує правильні рішення і допомагає з легкістю долати всі труднощі. Бажаю щастя, внутрішнього спокою і безмежної віри в себе та свої мрії.

