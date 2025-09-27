ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

День ангела 27 вересня: кого та як вітати з іменинами

27 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 27 вересня, день ангела

Який сьогодні, 27 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 27 вересня

27 вересня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Германа, Дмитра, Ігната, Марка, Михайла, Петра, Федора.

Віктор — латинське походження, означає “переможець”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає добродушним, пунктуальним.

Герман — латинське ім’я, перекладається як “рідний”. В дитинстві дисциплінований, розумний. В дорослому віці стає впевненим у собі, вперто йде до своєї мети.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві працьовитий, вольовий. В дорослому віці стає практичним, комунікабельним.

Ігнат — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві веселий, легко забуває образи. В дорослому віці стає непостійним, пристрасним.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві прагне бути кумиром у батьків. В дорослому віці стає чуйним, але егоїстичним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає оригінальним, емоційним.

День ангела 27 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 27 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, оберігав від негараздів і наповнював серце світлом, теплом та радістю.

***

З днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений щастям, гармонією та гарними подіями, а ангел завжди веде тебе дорогою добра і любові.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував у складні моменти, надихав на добрі справи та допомагав здійснювати найзаповітніші мрії.

***

З днем ангела! Нехай світло твого ангела-охоронця осяває кожен твій крок, дарує спокій і впевненість у собі, а серце завжди відчуває радість.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець оберігав тебе від біди, дарував мир і гармонію в душі та наповнював життя теплом і світлом.

Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie