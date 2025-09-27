День ангела 27 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 27 вересня

27 вересня 2025 року привітайте з іменинами Віктора, Германа, Дмитра, Ігната, Марка, Михайла, Петра, Федора.

Віктор — латинське походження, означає “переможець”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає добродушним, пунктуальним.

Герман — латинське ім’я, перекладається як “рідний”. В дитинстві дисциплінований, розумний. В дорослому віці стає впевненим у собі, вперто йде до своєї мети.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві працьовитий, вольовий. В дорослому віці стає практичним, комунікабельним.

Ігнат — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві веселий, легко забуває образи. В дорослому віці стає непостійним, пристрасним.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві прагне бути кумиром у батьків. В дорослому віці стає чуйним, але егоїстичним.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться “хто як Бог”. В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає оригінальним, емоційним.

День ангела 27 вересня — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поряд, оберігав від негараздів і наповнював серце світлом, теплом та радістю.

***

З днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений щастям, гармонією та гарними подіями, а ангел завжди веде тебе дорогою добра і любові.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди підтримував у складні моменти, надихав на добрі справи та допомагав здійснювати найзаповітніші мрії.

***

З днем ангела! Нехай світло твого ангела-охоронця осяває кожен твій крок, дарує спокій і впевненість у собі, а серце завжди відчуває радість.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець оберігав тебе від біди, дарував мир і гармонію в душі та наповнював життя теплом і світлом.