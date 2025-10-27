ТСН у соціальних мережах

День ангела 27 жовтня: кого та як вітати з іменинами

27 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 27 жовтня, день ангела

Хто святкує день ангела 27 жовтня

27 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Валентина, Марка, Нестора.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві сміливий, має яскравий характер. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.

Валентин — латинське ім’я, перекладається як “сильний”. В дитинстві веселий, радісний. В дорослому віці стає зануреним у собі, вдумливим.

Марк — латинське коріння, тлумачиться як “молоток”. В дитинстві прагне бути кумиром у батьків. В дорослому віці стає впевненим у собі, чуйним.

Нестор — давньогрецьке походження, означає “повернувшись додому”. В дитинстві справедливий, добре вчиться. В дорослому віці стає дещо легковажним, всі статки віддає нужденним.

День ангела 27 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усякого зла й підказує правильний шлях. Бажаю тобі миру в серці, любові в душі та добробуту в домі. Нехай твоє ім’я завжди звучить у радості й світлі!

***

З Днем ангела! Хай твій охоронець щодня надихає тебе на добро, додає сил і віри в себе. Нехай доля щедро дарує щасливі миті, а життя буде сповнене тепла та гармонії.

***

Сердечно вітаю з Днем ангела! Нехай небесна благодать осяює твоє життя, а Ангел-охоронець невпинно веде шляхом мудрості, любові та світла. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої рівноваги й благословення у всіх справах!

***

З Днем твого небесного покровителя! Хай він ніжно тримає тебе за руку в найважчі моменти, огортає турботою й тихо шепоче правильні рішення. Бажаю тобі гармонії, тепла, радості й щасливих збігів у житті.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Хай у твоєму серці завжди світить сонце віри, а крила доброти й любові несуть тебе до здійснення найпотаємніших мрій. Нехай Ангел береже тебе від бур і дарує спокій у кожній миті життя.

