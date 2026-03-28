- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 28 березня: кого та як вітати з іменинами
28 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 березня
28 березня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Іллю, Миколу, Степана.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві врівноважений, життєрадісний. В дорослому віці стає товариським.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «мій Бог Яхве». В дитинстві м’який, комунікабельний. В дорослому віці стає веселим.
Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає самостійним.
Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві тихий, непохитний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.
День ангела 28 березня — душевні привітання в прозі
Нехай твій ангел завжди оберігає тебе на кожному кроці, дарує мир у серці, тепло в душі та радість у будні. З днем ангела!
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював життя світлом, добробутом і гармонією.
***
У цей святковий день хочу побажати тобі незгасної віри, натхнення та сили. Нехай ангел завжди веде тебе правильним шляхом і дарує душевний спокій.
***
З днем ангела! Нехай життя буде сповнене чудес, а ангел-охоронець оберігає від всього лихого, наповнює дні щастям і дарує теплі моменти, які залишаються у серці.
***
Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у кожному твоєму кроці був захист, у кожному слові — любов, а в душі — гармонія та радість, яку приносить ангел-охоронець.