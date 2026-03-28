ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
2 хв

День ангела 28 березня: кого та як вітати з іменинами

28 березня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 28 березня, день ангела

Хто святкує день ангела 28 березня

28 березня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Іллю, Миколу, Степана.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві врівноважений, життєрадісний. В дорослому віці стає товариським.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «мій Бог Яхве». В дитинстві м’який, комунікабельний. В дорослому віці стає веселим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає самостійним.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві тихий, непохитний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

День ангела 28 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Нехай твій ангел завжди оберігає тебе на кожному кроці, дарує мир у серці, тепло в душі та радість у будні. З днем ангела!

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював життя світлом, добробутом і гармонією.

***

У цей святковий день хочу побажати тобі незгасної віри, натхнення та сили. Нехай ангел завжди веде тебе правильним шляхом і дарує душевний спокій.

***

З днем ангела! Нехай життя буде сповнене чудес, а ангел-охоронець оберігає від всього лихого, наповнює дні щастям і дарує теплі моменти, які залишаються у серці.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у кожному твоєму кроці був захист, у кожному слові — любов, а в душі — гармонія та радість, яку приносить ангел-охоронець.

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie