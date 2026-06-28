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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
2 хв

День ангела 28 червня: кого та як вітати з іменинами

28 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 28 червня, день ангела

Який сьогодні, 28 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 28 червня

28 червня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Івана, Йосипа, Павла, Сергія.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві врівноважений, відкритий. В дорослому віці стає сміливим, енергійним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежу». В дитинстві дружелюбний, має багато товаришів. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає впертим, рішучим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві товариський, добрий. В дорослому віці стає вірним, щирим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві доброзичливий, тихий. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

День ангела 28 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 28 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, наповнює серце спокоєм, а душу — світлом і вірою. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець невидимо тримає тебе за руку в найважливіші миті життя, підказує правильні рішення і захищає від негараздів. Хай у твоєму домі завжди панують любов, тепло і достаток.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник щодня вкриває тебе своїм крилом, дарує надію у складні моменти та надихає на нові звершення. Бажаю гармонії в душі та щастя в серці.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель веде тебе дорогою добра, відводить від тривог і дарує світлі думки. Хай життя буде сповнене любові, щирих усмішок і теплих зустрічей.

***

Вітаю з цим світлим святом — Днем ангела! Нехай твій янгол завжди буде поруч, оберігаючи від бід і наповнюючи кожен новий день вірою, надією та натхненням. Хай усе задумане здійснюється легко й у свій час.

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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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