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День ангела 28 червня: кого та як вітати з іменинами
28 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 червня
28 червня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Івана, Йосипа, Павла, Сергія.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві врівноважений, відкритий. В дорослому віці стає сміливим, енергійним.
Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежу». В дитинстві дружелюбний, має багато товаришів. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає впертим, рішучим.
Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві товариський, добрий. В дорослому віці стає вірним, щирим.
Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві доброзичливий, тихий. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.
День ангела 28 червня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, наповнює серце спокоєм, а душу — світлом і вірою. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і радості в кожному дні.
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З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець невидимо тримає тебе за руку в найважливіші миті життя, підказує правильні рішення і захищає від негараздів. Хай у твоєму домі завжди панують любов, тепло і достаток.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник щодня вкриває тебе своїм крилом, дарує надію у складні моменти та надихає на нові звершення. Бажаю гармонії в душі та щастя в серці.
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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель веде тебе дорогою добра, відводить від тривог і дарує світлі думки. Хай життя буде сповнене любові, щирих усмішок і теплих зустрічей.
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Вітаю з цим світлим святом — Днем ангела! Нехай твій янгол завжди буде поруч, оберігаючи від бід і наповнюючи кожен новий день вірою, надією та натхненням. Хай усе задумане здійснюється легко й у свій час.