День ангела 28 грудня: кого та як вітати з іменинами

28 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 28 грудня, день ангела

Який сьогодні, 28 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 28 грудня

28 грудня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Лаврентія, Марка, Наталію, Варвару, Ганну, Євдокію, Єфросинію.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві честолюбний, схильний до життя в вигаданому світі. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Лаврентій — латинське коріння, тлумачиться як “житель міста Лаврент”. В дитинстві впертий, добрий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві хоче бути кумиром для батьків, імпульсивний. В дорослому віці стає активним.

Наталія — латинське ім’я, перекладається як “благословенна”. В дитинстві безтурботна, товариська. В дорослому віці стає ініціативною.

Варвара — латинське коріння, тлумачиться як “чужоземка”. В дитинстві незалежна, розважлива. В дорослому віці стає самокритичною.

Ганна — давньоєврейське походження, означає “блага”. В дитинстві добра, тиха. В дорослому віці стає працьовитою.

Євдокія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “має добру славу”. В дитинстві відкрита, доброзичлива. В дорослому віці стає чесною.

Єфросинія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “радість”. В дитинстві енергійна, непосидюща. В дорослому віці стає надійною.

День ангела 28 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди оберігав тебе від негараздів, наповнював серце теплом, а дім — добробутом і гармонією. Нехай життя буде світлим і радісним, а кожен день дарує тільки приємні сюрпризи.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель веде тебе тільки правильними шляхами, оберігає від тривог і неприємностей. Бажаю здоров’я, щастя, гармонії у душі та радості у серці. Нехай життя буде сповнене світлих миттєвостей і добрих людей поруч.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав у складні моменти і надихав на добрі вчинки. Нехай кожен день приносить мир у серце, тепло у дім і світлі події, які роблять життя особливим.

***

З днем ангела! Хай твій небесний охоронець завжди підказує правильні рішення, захищає від лиха і наповнює душу спокоєм. Бажаю щирих усмішок, гармонії у стосунках та безмежного щастя у кожному дні.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель оберігає тебе від всього, що може засмутити, надихає на добрі справи і дарує відчуття внутрішньої сили. Бажаю радості, світла, тепла у серці та безмежної любові у житті.

