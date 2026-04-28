ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

День ангела 28 квітня: кого та як вітати з іменинами

28 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 28 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 28 квітня

28 квітня 2026 року привітайте з іменинами Віталія, Кирила, Максима, Ганну.

Віталій — латинське походження, означає «життєвий». В дитинстві самовпевнений, доброзичливий. В дорослому віці стає веселим, товариським.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві талановитий, допитливий. В дорослому віці стає ніжним, відданим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві має багато друзів, комунікабельний. В дорослому віці стає творчим, працьовитим.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добра, спокійна. В дорослому віці стає щирою, рішучою.

День ангела 28 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від усього лихого, веде правильною дорогою та дарує спокій у душі. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і світлих днів, наповнених радістю та добром.

***

З Днем ангела тебе! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а кожен день приносить нові сили, натхнення та віру в найкраще. Хай доля дарує щасливі події, а серце завжди відчуває тепло й гармонію.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель береже тебе від негараздів, а життя наповнюється світлом, любов’ю та добрими людьми. Бажаю, щоб усі мрії знаходили шлях до здійснення, а кожен новий день був кращим за попередній.

***

З Днем ангела! Нехай ангел-охоронець тихо й невидимо веде тебе крізь усі життєві дороги, допомагаючи знаходити правильні рішення та берегти внутрішній спокій. Бажаю щастя, тепла, душевної рівноваги та здійснення найзаповітніших бажань.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса завжди посилають тобі захист, силу та віру, а поруч будуть тільки щирі, добрі люди. Бажаю, щоб у житті було більше радості, ніж турбот, більше світла, ніж темряви, і більше любові, ніж слів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie