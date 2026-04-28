День ангела 28 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 28 квітня, день ангела

Реклама

Хто святкує день ангела 28 квітня

28 квітня 2026 року привітайте з іменинами Віталія, Кирила, Максима, Ганну.

Віталій — латинське походження, означає «життєвий». В дитинстві самовпевнений, доброзичливий. В дорослому віці стає веселим, товариським.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві талановитий, допитливий. В дорослому віці стає ніжним, відданим.

Реклама

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві має багато друзів, комунікабельний. В дорослому віці стає творчим, працьовитим.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добра, спокійна. В дорослому віці стає щирою, рішучою.

День ангела 28 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від усього лихого, веде правильною дорогою та дарує спокій у душі. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і світлих днів, наповнених радістю та добром.

***

Реклама

З Днем ангела тебе! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а кожен день приносить нові сили, натхнення та віру в найкраще. Хай доля дарує щасливі події, а серце завжди відчуває тепло й гармонію.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель береже тебе від негараздів, а життя наповнюється світлом, любов’ю та добрими людьми. Бажаю, щоб усі мрії знаходили шлях до здійснення, а кожен новий день був кращим за попередній.

***

Реклама

З Днем ангела! Нехай ангел-охоронець тихо й невидимо веде тебе крізь усі життєві дороги, допомагаючи знаходити правильні рішення та берегти внутрішній спокій. Бажаю щастя, тепла, душевної рівноваги та здійснення найзаповітніших бажань.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса завжди посилають тобі захист, силу та віру, а поруч будуть тільки щирі, добрі люди. Бажаю, щоб у житті було більше радості, ніж турбот, більше світла, ніж темряви, і більше любові, ніж слів.

Новини партнерів