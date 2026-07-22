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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

День ангела 28 липня: кого та як вітати з іменинами

28 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 28 липня

Який день ангела 28 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 28 липня

28 липня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Миколу, Остапа, Павла, Юліана, Юхима, Анастасію, Антоніну, Ірину, Олену.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим в собі.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Остап — давньогрецьке походження, означає «стійкий». В дитинстві завзятий. В дорослому віці стає рішучим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає працьовитим.

Юліан — латинське коріння, тлумачиться як «кучерявий». В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає яскравим.

Юхим — давньогрецьке походження, означає «безтурботний». В дитинстві має гарно розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає творчим.

Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертна». В дитинстві ніжна. В дорослому віці стає легкою в розмові.

Антоніна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «набуває натомість». В дитинстві добродушна. В дорослому віці стає спокійною.

Ірина — давньогрецьке походження, означає «дарує мир і спокій». В дитинстві дружелюбна. В дорослому віці стає повітряною.

Олена — давньогрецьке ім’я, перекладається як «світло». В дитинстві активна. В дорослому віці стає відкритою.

День ангела 28 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 28 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає здійснювати всі мрії. Щастя, здоров’я та душевного спокою!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець щодня дарував натхнення, сили та впевненість, а життя було сповнене радості, любові й тепла.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди веде правильним шляхом, береже тебе та дарує мир, благополуччя і щасливі моменти.

***

З Днем ангела! Нехай кожен день приносить добрі новини, щирі усмішки та приємні зустрічі, а ангел-охоронець завжди захищає тебе від усього лихого.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, гармонії в душі та Божого благословення. Нехай ангел завжди буде твоєю надійною опорою!

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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