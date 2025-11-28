День ангела 28 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 28 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 28 листопада

28 листопада 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Григорія, Данила, Івана, Костянтина, Миколу, Олексія, Павла, Петра, Сергія, Степана, Тимофія, Ганну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві жартівник, комунікабельний. В дорослому віці стає вірним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві надійний, серйозний. В дорослому віці стає надійним.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “бадьорий”. В дитинстві рішучий, дбайливий. В дорослому віці стає переконливим.

Данило — давньоєврейське походження, означає “Бог мій суддя”. В дитинстві прямолінійний, товариський. В дорослому віці стає співчутливим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає щедрим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві тихий, доброзичливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві завзятий, комунікабельний. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві боязкий, ввічливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві добрий, вихований. В дорослому віці стає рішучим.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві ввічливий, тихий. В дорослому віці стає справедливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вінець”. В дитинстві комунікабельний, запальний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає “прославляє Бога”. В дитинстві спокійний, легко зближується з людьми. В дорослому віці стає делікатним.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві добра, чуйна. В дорослому віці стає доброзичливою.

День ангела 28 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 28 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, дарує тепло серця, ясність думок і впевненість у кожному кроці. Бажаю радості, добробуту і світла на твоєму шляху.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає у важкі хвилини, надихає на добрі справи і приносить у життя мир, любов та гармонію.

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай твоє серце завжди наповнюється теплом, душа — спокоєм, а життя — світлими подіями. Нехай ангел оберігає тебе від усіх негараздів і веде до щастя.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене яскравими митями, приємними сюрпризами і щирою радістю. Нехай ангел завжди підказує правильний шлях і оберігає від усіх труднощів.

***

Вітаю тебе! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, дарує здоров’я, тепло серця і щастя у кожному дні. Нехай добрі люди й світлі події оточують тебе постійно.