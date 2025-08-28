- Дата публікації
-
День ангела 28 серпня: кого та як вітати з іменинами
28 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 серпня
28 серпня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Івана, Макара, Мойсея, Миколу, Павла, Сергія, Федора, Ганну.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві простий, ввічливий. В дорослому віці стає оптимістом, життєлюбом.
Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві яскравий, душевний. В дорослому віці стає могутнім, впевненим у собі.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві наполегливий, чесний. В дорослому віці стає прямим у своїх словах, любить бути в центрі подій.
Мойсей — давньоєврейське ім’я, перекладається як “взяла його з води”. В дитинстві слухняний, добрий. В дорослому віці стає спокійним, цурається конфліктних ситуацій.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, схильний до самоаналізу. В дорослому віці стає справедливим, гостро реагує на обман.
Павло — латинське походження, означає “наймолодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає товариським, інтелектуалом.
Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві тихий, доброзичливий. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, слухняний. В дорослому віці стає енергійним, творчим.
Ганна — давньоєврейське походження, означає “прихильна”. В дитинстві ввічлива, добра. В дорослому віці стає комунікабельною, завжди прийде на допомогу.
День ангела 28 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди стояв поруч, оберігав від усіх негараздів і надихав на добрі справи. Нехай життя буде світлим, щасливим і сповненим любові.
***
З Днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди тримає тебе за руку й підказує правильний шлях. Бажаю миру в серці, гармонії в душі та добробуту в домі.
***
Мій дорогий (дорога), вітаю тебе з Днем ангела! Хай твій ангел завжди прикриває тебе від усіх бід своїм крилом, дарує сили для здійснення мрій і світло для натхнення. Бережи себе й будь щасливим (щасливою)!
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб небеса щедро дарували тобі благословення, а твій небесний покровитель завжди вів за собою дорогою любові, радості й успіху. Хай кожен день буде сповнений світла й добра.
***
Вітаю з Днем ангела! Хай твій охоронець завжди буде поруч і дарує тобі здоров’я, щастя та впевненість у майбутньому.